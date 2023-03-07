Оливейра и Дариуш проведут поединок на турнире UFC 288

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Чарльз Оливейра проведет поединок с американским бойцом Бенеилом Дариушем на турнире UFC 288 в Лас-Вегасе. Об этом сообщается на официальном сайте промоушена. Турнир пройдет 5 марта.

Чарльз Оливейра являлся чемпионом UFC в легком весе. Он занимал третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. В последнем поединке он встречался с россиянином Исламом Махачевым. 23 октября россиянин победил Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Махачев одержал победу над соперником удушающим приемом и стал чемпионом промоушена в легком весе.

Дариуш в октябре 2022 года одержал победу над Матеушом Гамротом. На его счету 27 боев в профессиональной карьере ММА. Он одержал 22 победы, потерпел четыре поражения, один поединок заварился вничью.

Ранее Ислам Махачев поделился мнением о поединке против австралийца Алекса Волкановски.