Лыжник Якимушкин: логично, что интервью Дзюбы смотрят больше, чем наши соревнования

Российский лыжник, серебряный призер Олимпийских игр — 2022 Иван Якимушкин прокомментировал то, что интервью футболиста «Локомотива» Артема Дзюбы смотрели больше людей, чем российские соревнования по лыжными гонкам. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Логично, потому что футбол смотрит не отдельная часть аудитории, а практически все. Вот Леша Червоткин смотрит, например. Мне кажется, среди людей мужского пола легче найти тех, кто смотрит футбол. Это крупный вид спорта, много спонсоров, много затрат на медийность, рекламу», — сказал Якимушкин.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции.

Россияне пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Ранее Якимушкин выразил мнение, что лыжники из Норвегии не переживают из-за отсутствия российских атлетов на международных стартах.