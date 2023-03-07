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Российский боксер Яллыев заявил о намерении провести бой с украинцем Усиком

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Andrew Couldridge/Reuters

Российский боксер Арслан Яллыев заявил о намерении провести поединок против украинца Александр Усика. Его слова передает «Матч ТВ».

«Усик, никому не отдавай свои пояса пока, это будут мои пояса железобетонно, ИншаАллах. Какие бы трудности ни были, я стану чемпионом мира. Хотя Фьюри выиграет у него, но я Фьюри тоже нокаутирую», — сказал Яллыев.

Последний бой Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Яллыев провел на профессиональном уровне 14 поединков, каждый из которых завершил своей победой. В последнем бою Яллыев встречался с Георгием Юновидовым в рамках турнира RCC Boxing Promotion. Бой закончился нокаутом со стороны Яллыева.

Ранее известный американский боксер Майк Тайсон высказался о предстоящем бое между Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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