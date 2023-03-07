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Гладилин назвал Дзюбу вчерашним днем российского футбола

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Adana Demirspor/Twitter

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы, передает «Чемпионат.com».

Гладилин отметил, что Валерию Карпину нет смысла приглашать Дзюбу в сборную из-за того, что а сборе будут просматривать кандидатов, которые в перспективе будут играть еще несколько лет.

«Дзюба — вчерашний день российского футбола. Пускай хоть по пять мячей забивает — он уже завершает карьеру. Тренер смотрит в будущее», — сказал Гладилиню

Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист на протяжении долгого времени вел переговоры с клубами РПЛ, в числе которых СМИ называли московское «Торпедо» и «Пари Нижний Новгород».

В начале февраля форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Ранее комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем московского «Локомотива» Артеме Дзюбе.

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Футбол. Чемпионат России
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