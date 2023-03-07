Гладилин назвал Дзюбу вчерашним днем российского футбола

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы, передает «Чемпионат.com».

Гладилин отметил, что Валерию Карпину нет смысла приглашать Дзюбу в сборную из-за того, что а сборе будут просматривать кандидатов, которые в перспективе будут играть еще несколько лет.

«Дзюба — вчерашний день российского футбола. Пускай хоть по пять мячей забивает — он уже завершает карьеру. Тренер смотрит в будущее», — сказал Гладилиню

Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист на протяжении долгого времени вел переговоры с клубами РПЛ, в числе которых СМИ называли московское «Торпедо» и «Пари Нижний Новгород».

В начале февраля форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Ранее комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающем московского «Локомотива» Артеме Дзюбе.