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Кафельников назвал самого опасного соперника для Медведева в Индиан-Уэллс и Майами

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый российский теннисист Евгений Кафельников, экс-первая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема», назвал главного соперника, который может доставить Даниилу Медведеву проблемы на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами.

«Хуркач — с которым Даниил паталогически играть не может. Есть три-четыре игрока, с которыми он, надо заметить, в этом году практически не играл. Если их у него на пути не будет, то Медведев может и выиграть эти турниры, почему нет?» — подчеркнул Кафельников в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Даниил Медведев за карьеру пять раз встречался с поляком Хубертом Хуркачем и смог одержать в этих матчах только две победы. Причем оба поединка, сыгранные в 2022 году, остались за польским теннисистом. Россиянин не смог в них взять ни одного сета.

Ранее советский и российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым в финале турнира АТР 500 в Дубае.

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