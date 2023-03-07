Лыжник Якимушкин заявил, что норвежцам нет дела до отстранения россиян от турниров

Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 Иван Якимушкин выразил мнение, что лыжники из Норвегии не переживают из-за отсутствия российских атлетов на международных стартах. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«На нас свет клином не сошелся. Есть мы или нет — им без разницы. Французы заезжают в спринтах третьими, многие другие ребята составляют им конкуренцию. У них не происходит такого, что норвежцы приехали — и первая шестерка вся их, они без борьбы не уезжают», — сказал Якимушкин.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции.

Россияне пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что никому из членов национальной команды не подпишет разрешение о смене спортивного гражданства.