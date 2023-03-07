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Защитник «Бостона» Орлов рассказал о шоковом состоянии после обмена из «Вашингтона»

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Julio Cortez/AP

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов прокомментировал свой обмен из «Вашингтон Кэпиталз». Его слова передает Sport24.

«После обмена все было эмоционально тяжело. Я не ожидал, что меня обменяют, все-таки 11 лет провел в «Вашингтоне», но понимал, что такое возможно. Тренер сказал, что ехать на игру с «Анахаймом» не надо, потому что меня могут обменять. Я поехал домой, ждал информации. Мне позвонил генменеджер и сказал, что я еду в «Бостон». У меня было шоковое состояние», — сказал Орлов.

Орлов выступал за «Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году он в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли. Сообщалось, что игрок и клуб не смогли договориться о сроке нового контракта, в результате чего он был обменян в «Бостон».

Сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» предлагал Орлову новое соглашение сроком на три года, а тот в свою очередь хотел получить договор на шесть лет.

Ранее агент Сергей Федотов заявил, что Орлов может вернуться к переговорам с «Вашингтоном» после сезона.

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