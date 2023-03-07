Почетный президент ФФККР Писеев не верит в скорое возвращение россиян на международную арену

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) поделился мнением о том, когда российские спортсмены вернутся на международную арену, передает РИА Новости.

«Думаю, что потребуется еще немало времени для полноценного возвращения наших фигуристов. И от них самих, как и от руководителей ФФККР, мало что зависит», — сказал Писеев.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что российские спортсмены готовы к международным соревнованиям.