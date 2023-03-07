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Махачев о поединке с Волкановски: я показал, кто лучший боец в мире

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Christopher Pike/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев поделился мнением о поединке против австралийца Алекса Волкановски, передает TSN.

«Погода, весогонка, все было на его стороне. Но я прилетел в Австралию, побил чемпиона и просто забрал свой пояс. Я показал, кто лучший боец в мире», — сказал Махачев.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После боя оба спортсмена согласились на немедленный реванш.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев оценил своего потенциального будущего соперника.

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