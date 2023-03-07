Александр Мостовой жестко раскритиковал экс-тренера «Рубина» Слуцкого

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал бывшего главного тренера «Рубина», ЦСКА и национальной команды России Леонида Слуцкого. Его слова передает Legalbet.

«У кого Слуцкий считается одним из лучших тренеров XXI века? Только у людей, кто в футбол не играл. В нашем футболе он — никто. Пускай комментирует матчи. Он же хорошо разбирается в футболе, только играть не умеет. Книжек начитались, а потом разбираются.

Столько людей играли в Испании, Англии, Германии, но их не зовут, а зовут Слуцкого. Это нонсенс. Это все равно, что меня сейчас позовут на программу «Форум гинекологии», травматологии или стоматологии», — сказал Мостовой.

На сегодняшний момент Слуцкий уже несколько месяцев находится без места работы. В ноябре 2022 года он покинул пост главного тренера «Рубина». Напомним, в прошлом сезоне команда под руководством специалиста заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил свои слова в адрес Леонида Слуцкого.