Авербух назвал выдуманными большинство слухов о здоровье Костомарова

Серебряный призер Олимпийских игр, продюсер Илья Авербух прокомментировал слухи о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова передает «РИА Новости Спорт».

«Часть журналистов и блогеров услышали просьбу Оксаны Домниной. Хочу еще раз обратиться к ним: ситуация сейчас тяжелейшая. Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию.

Всем хочу сказать: задумайтесь над тем, как выплеснувшийся в публичное пространство поток информации может сказаться на семье Ромы, его детях. Если вы действительно сопереживаете, сходите в церковь и поставьте свечку во здравие Романа», – сказал Авербух.

10 января олимпийский чемпион был экстренно доставлен в реанимацию, где его ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи диагностировали пневмонию и грипп типа B.

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что у Костомарова прогрессирует сепсис.