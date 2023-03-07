Президент «Урала» Иванов объяснил плюсы переноса матча с «Торпедо» из «Лужников» на «Арену Химки»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал перенос матча со столичным «Торпедо» на резервный стадион черно-белых «Арену Химки».

Встреча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) запланирована на 11 марта. Начало в 14.00 по московскому времени. Причина переноса связана с недостаточной готовностью поля на стадионе «Лужники».

«Будем играть в Химках. Для наc нет разницы, где пройдет матч. Мы вcе в одинаковых уcловиях. В «Лужниках» поле не готово. А в Химках мы на хорошем поле cыграем. Лучше на хорошем поле играть, чем на плохом» – приводит слова Иванова Vprognoze.ru.

После 18-ти туров РПЛ «Урал» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо» с семью баллами располагается последней, 16-й строчке.

Ранее глава судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал спорный эпизод, который произошел в матче 18-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Уралом».