Колосков: сейчас смешно говорить о Дзюбе в сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал непопадание нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный список сборной Росси на мартовский сбор, передает Sport24.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард оформил хет-трик в победном матче с «Ростовом» (3:1).

«Он провел хорошо только один матч. После трех мячей стал героем всего российского футбола, чтобы его в сборную вызывать? Даже смешно об этом говорить. Надо посмотреть, как он будет себя чувствовать через два-три тура, там уже будем разговаривать о сборной», — заявил Колосков.

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из московского «Спартака», Владимира Писарского из самарских «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из столичного «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Сборная России соберется 19 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал отсутствие нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России на мартовский сбор.