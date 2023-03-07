Масалитин о влиянии травмы Неймара на Месси и Мбаппе: связи на поле нарушаются

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, как отсутствие бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара на поле может повлиять на игру аргентинца Лионеля Месси и француза Килина Мбаппе.

Неймар из-за травмы пропустит остаток нынешнего сезона. На восстановление от повреждения игроку понадобится от трех до четырех месяцев.

«У них великолепная тройка, которая очень хорошо взаимодействует. Они понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. И когда кто-то выбывает, связи нарушаются. Но все равно, и Месси, и Мбаппе в одиночку могут решить судьбу любого матча. Но связи нарушатся, хоть и говорят, что незаменимых нет, какой-то дискомфорт может присутствовать», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Неймар травмировался 19 февраля в матче 24-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Лиллем», который завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба.

8 марта «ПСЖ» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее стали известны детали ссоры между бразильским нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром и спортивным советником клуба Луишом Кампушем. Конфликт случился после поражения парижан от «Монако» в чемпионате Франции со счетом 1:3.