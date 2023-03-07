Российский чемпион UFC Махачев опустился в рейтинге бойцов промоушена вне весовых категорий

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев опустился со второго на третье место в рейтинге бойцов промоушена вне весовых категорий.

Махачев опустился на одну строчку из-за скачка Джона Джонса на вершину рейтинга. Ранее американец занимал десятое место в списке.

Напомним, 5 марта Джонс победил француза Сирила Гана на 285-м номерном турнире UFC в американском Лас-Вегасе и завоевал титул в тяжелой весовой категории. Главное событие вечера завершилось в первом раунде. Американец одержал победу при помощи удушающего приема.

Второе место в рейтинге занимает австралиец Алекс Волкановски. 12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. После боя оба спортсмена согласились на немедленный реванш.

Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

Ранее Махачев рассказал, с кем хочет сразиться во втором поединке по защите титула UFC.