Быстров заявил, что Дзюбе не пойдет на пользу вызов в сборную России

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал отсутствие нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России на мартовский сбор.

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард оформил хет-трик в победном матче с «Ростовом» (3:1).

«Мы хотим смотреть вперед или назад? Если мы смотрим вперед, то не должны оборачиваться и делать два шага назад. Мы можем вызвать Дзюбу, и что? Тренеру нужно будет перестраивать игру под него.

Там еcть cпиcок футболиcтов, которых бы Карпин не вызвал на официальные матчи. Но пока еcть время поcмотреть на молодых, cтроить новую команду, потому что наc вcе равно вернут на международную арену и придетcя играть.

Есть нападающие моложе, которые делают свою работу. Тем более самому Дзюбе не пойдет на пользу этот вызов, он не молодой уже», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из московского «Спартака», Владимира Писарского из самарских «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из столичного «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Сборная России соберется 19 марта в Москве.

Ранее тренер Леонид Слуцкий объяснил отказ тренера Валерия Карпина вызвать на мартовский сбор Артема Дзюбу.