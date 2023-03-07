Писарский: я не мальчик из столицы, у меня была довольно тяжелая жизнь

Нападающий самарских «Крыльев Советов» и сборной России Владимир Писарский объяснил свои слова про зарплаты футболистов.

Ранее форвард заявил, что считает зарплаты футболистов заслуженными.

«По-прежнему так считаю. Многие пишут, мол, пусть он поработает тем-то. Возможно, многие не знают, но я сам работал за 20-30 тысяч, за 15 тысяч, работал ночами, не спал, потом уходил на тренировки.

Я не мальчик из столицы, у меня жизнь была довольно тяжелая. На складе в грязи носил автозапчасти. Не надо говорить, что не понимаю, как зарабатываются тяжелые деньги», — сказал Писарский на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Писарский принял участие в 16 играх, в которых ему удалось забить 14 мячей и сделать две результативные передачи. Он делит первое место в рейтинге лучших снайперов сезона лиги с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, что форвард в зимнее трансферное окно перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». По информации Transferamakt, рыночная стоить Писарского составляет €2,5 млн.