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Слуцкий объяснил отказ тренера сборной России Карпина вызвать на мартовский сбор Дзюбу

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Антон Денисов/Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский тренер Леонид Слуцкий прокомментировал отсутствие нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенном списке сборной России на мартовский сбор.

«Сейчас сложная ситуация со сборной, с каждым матчем и рейтингами. Наверное, мы не можем обсуждать тему сборной в привычном формате, что в команде должны играть сильнейшие футболисты. Если тренер сказал, что сейчас на матчи он будет привлекать игроков, у которых нет большого количества игр за сборную, то это его право.

Стоит посмотреть на новых футболистов, на ближайший резерв национальной команды. Взглянуть на тех, кто, возможно, будет играть в ней через какой-то промежуток времени. Мы не знаем, когда нас вернут.

Конечно, у Дзюбы есть мотивация играть за сборную, он хочет забить мяч, который выведет его на чистое первое место в гонке бомбардиров», — сказал специалист на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из московского «Спартака», Владимира Писарского из самарских «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из столичного «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Сборная России соберется 19 марта в Москве.

Ранее бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, чем опасен вызов Артема Дзюбы в сборную России.

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Футбол. Чемпионат России
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