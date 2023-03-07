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Боец Минеев признался, что произошедшее в 2022 году его кардинально поменяло

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FIGHT NIGHTS GLOBAL

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о жителях Донбасса.

«После того, что произошло в 2022 году, я сам кардинально поменялся внутри и начал принимать кардинальные решения.

Когда я первые оказался здесь, в Донбассе, я увидел людей с очень добрыми, но грустными глазами. Здесь живет очень честный трудовой народ, добрый, веселый, по-особенному искренний, и на долю которого выпало очень много трудностей. Люди здесь привыкли преодолевать и привыкли трудиться, не ожидая что-то взамен, просто потому что нужно жить», — сказал Минеев.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Россиянин отправил в нокаут своего соперника уже в третьем раунде. Сообщалось, что сразу после этого боя Минеев подпишет контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ.

Ранее Владимир Минеев показал милый талисман бойцов, находящихся в зоне СВО.

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