Канчельскис назвал европейские клубы, где бы мог заиграть Антон Миранчук

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что игроку «Локомотива» Антону Миранчуку подойдут чемпионаты Италии, Германии и Испании.

«Миранчука за его желание ехать в Европу можно только уважать. В болоте нашем прогрессировать сложно. Может, он уже и мотивацию перестал для себя находить, играя в РПЛ.

Миранчук — техничный игрок с неплохим футбольным мышлением. Ему подойдут чемпионаты Италии, Германии, Испании. Думаю, спокойно может играть в «Лацио», «Фиорентине», том же «Торино». АПЛ? Туда сейчас не вариант для россиянина. До и сложновато для него», — передает слова Канчельскиса «Рейтинг букмекеров».

Антон Миранчук с 2013 года выступает за «Локомотив». В 2016 году он выступал в Эстонии за «Левадию». А уже через год впервые был вызван в сборную России.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Миранчук провел 16 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Напомним, что его брат-близнец Алексей с 2020 года играет в Европе. Его первым клубом стала «Аталанта». Текущий сезон он проводит в аренде в «Торино».

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