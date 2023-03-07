Непомнящий дал совет «Спартаку» по поводу борьбы в РПЛ

Бывший тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий считает, что «Спартаку» нужно перестать играть в полноги с некоторыми клубами Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нам надо смириться с тем, что сегодня появилась еще дна боевая единица — это «Урал», который играет в хороший, качественный футбол. «Спартак» сыграл ниже своего уровня. Он ощутил растерянность, когда кажется, что они же фавориты, а почему тогда «Урал» не поддается? Для «красно-белых» это тоже хороший урок. Им надо понять, что в РПЛ нет клубов, с которыми можно сыграть в полноги. Надо стараться в каждом матче», — передает слова Непомнящего «Евро-футбол».

В прошлом туре команда Гильермо Абаскаля сыграла вничью с «Уралом» со счетом 2:2, дважды отыгрываясь по ходу встречи. Дублем в составе москвичей отметился Руслан Литвинов.

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в таблице, набрав 37 очков. Отставание красно-белых от лидирующего «Зенита» выросло до восьми очков, после победы сине-бело-голубых над «Пари Нижний Новгород». Обе команды продолжат участие также и в Кубке России.

В следующем туре красно-белые сыграют с «Факелом» в рамках РПЛ.

Ранее в «Спартаке» заявили, что в клубе нет задачи догнать «Зенит».