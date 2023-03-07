Тарпищев рассказал, на что может замахнуться Медведев после возвращения статуса первой ракетки России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил возвращение Даниилом Медведевым статуса первой ракетки России.

«Обычное достижение, у нас рейтинг меняется каждую неделю, поэтому ничего удивительного нет, еще много изменений будет. На этом особо нет смысла концентрироваться, раз он был первой ракеткой мира. За две-три следующие недели Медведеву можно попытаться уже в пятерке быть, там разница очков небольшая от американцев», — передает слова Тарпищева РБК.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев поднялся на шестое место (3775 очков), обойдя Андрея Рублева (3660 очков). Таким образом, отставание россиянина от американца Тейлора Фритца, идущим пятым, составляет всего 20 очков.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович (7160 очков). Он в январе 2023 года стал победителем Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Джокович сместил с первой строчки рейтинга испанца Карлоса Алькараса (6780 очков). Он не принимал участие в Australian Open. Тройку лидеров замкнул Стефанос Циципас (5805 очков).

Ранее Евгений Кафельников высказался о влиянии на результаты Медведева поражения от Надаля в прошлогоднем финале Australian Open.