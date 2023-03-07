Черчесов считает, что российским клубам нужно готовиться к возвращению в еврокубки

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об отсутствии российских клубов в еврокубках.

«Ситуация очень неприятная, в какой-то степени несправедливая или вообще несправедливая, потому что спорт — это спорт, а политика — это политика. Но надо воспринимать эту ситуацию такой, какая она есть. У каждого клуба свои возможности, свои цели и своя история, и каждому клубу надо определить приоритеты и двигаться дальше, потому что день икс наступит, все откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться еще год-два», — передает слова Черчесова ТАСС.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее в «Спартаке» заявили, что в клубе нет задачи догнать «Зенит» в чемпионате России.