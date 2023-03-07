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В Турции после матча игроки и персонал команды подверглись нападению полицейских

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РИА Новости

Сегодня на протяжении матча второго дивизиона чемпионата Турции между «Бурсаспором» и «Амедспором» болельщики хозяев закидывали игроков команды соперника бутылками с водой, петардами и ножами. Об этом сообщает The Sun. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

«Амедспор» представляет город Диарбекир, где проживает курдское большинство. Болельщики «Бурсаспора» исполняли антикурдские кричалки на протяжении всей игры.

Позднее в соцсетях «Амедспора» появилось видео, где игроки «Бурсаспора» выбегают на поле и атакуют своих противников во время разминки. В клубе назвали этот инцидент нападением.

После завершения 90 минут игроки и персонал «Амедспора» в подтрибунных помещениях подверглись атакам со стороны местных сотрудников службы безопасности и полицейских.

Как сообщается, во время выездных игр игроки «Амедспора» регулярно подвергаются антикурдским выкрикам, а их матчи нередко заканчиваются драками. Совсем недавно пять человек были арестованы после того, как они подняли флаг Курдистана во время игры команды.

Ранее сообщалось, что в Турции болельщик избил голкипера команды соперника угловым флагом.

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