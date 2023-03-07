Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Агент Кокорина высказался о невызове игрока в сборную России, несмотря на его желание

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о непопадании своего клиента в расширенный список сборной России.

«Наверное, лучше спросить у Карпина, почему Кокорина не вызвали. Александр, по-моему, в своем интервью четко говорил, что хочет играть за сборную. Последует вызов — приедет. Думаю, что просто сегодня Карпин для себя определил тех людей, которых сегодня больше хочет видеть», — передает слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

Валерий Карпин включил в расширенный список пятерых нападающих: Федора Чалова из ЦСКА, Александра Соболева из «Спартака», Владимира Писарского из «Крыльев Советов», Константина Тюкавина из «Динамо» и Николая Комличенко из «Ростова».

Кокорин впервые был вызван в сборную России в 2011 году. Он провел за национальную команду 47 матчей, отметившись 12 забитыми голами.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Андрей Ещенко пошутил о невызове Квинси Промеса в сборную России.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть