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Клебо рассказал, что понял для себя после скандала с Большуновым на ЧМ

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Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о соперничестве с россиянином Александром Большуновым в финишном створе марафона на чемпионате мира в 2021 году.

«Наверное, никогда не смогу отпустить этот эпизод полностью. Извлек ли я какой-то урок? Да, то, что трудно сменить лыжню на внешнем радиусе, поэтому я не буду этого делать. Вместо этого нужно просто стараться держаться до финиша», — передает слова Клебо Dagens Nyheter.

Напомним, что во время финиша классического марафона Клебо столкнулся с Большуновым и сломал россиянину палку. Александр из-за этого пропустил вперед себя Клебо и Иверсена. После у Клебо отобрали золото, а россиянин стал обладателем серебра. После окончания гонки Большунов не смог сдержать слез из-за отобранной медали.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22 и весь сезон 2022/23.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что скоро начнутся разбирательства по вопросу о терапевтических исключениях для норвежских лыжников и им придется «выбрасывать на помойку завоеванные медали».

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Зимние виды спорта
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