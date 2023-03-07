Чемпион ОИ Васильев о норвежцах: пусть готовятся выбрасывать на помойку завоеванные медали

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что терапевтические исключения, данные норвежским лыжникам, скоро станут поводом для разбирательств.

«Не может больной человек обыгрывать здорового, такое возможно только в том случае, если он сфабриковал диагноз и принимает запрещенные препараты, прикрываясь справкой.

И возмущенных, помимо россиян, будет все больше и больше. Я уверен, что обязательно вскроется, на каких препаратах они все бегали, так что пусть готовятся выбрасывать на помойку завоеванные медали», — передает слова Васильева ТАСС.

Стоит отметить, что недавно норвежский врач Уве Фераген заявил, что 50-70% лыжников национальной команды на чемпионате мира принимают лекарства от астмы.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22 и весь сезон 2022/23.

Ранее норвежский журналист рассказал, кто из российских лыжников испытает много негатива после возвращения.