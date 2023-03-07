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Чемпион ОИ Васильев о норвежцах: пусть готовятся выбрасывать на помойку завоеванные медали

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что терапевтические исключения, данные норвежским лыжникам, скоро станут поводом для разбирательств.

«Не может больной человек обыгрывать здорового, такое возможно только в том случае, если он сфабриковал диагноз и принимает запрещенные препараты, прикрываясь справкой.

И возмущенных, помимо россиян, будет все больше и больше. Я уверен, что обязательно вскроется, на каких препаратах они все бегали, так что пусть готовятся выбрасывать на помойку завоеванные медали», — передает слова Васильева ТАСС.

Стоит отметить, что недавно норвежский врач Уве Фераген заявил, что 50-70% лыжников национальной команды на чемпионате мира принимают лекарства от астмы.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22 и весь сезон 2022/23.

Ранее норвежский журналист рассказал, кто из российских лыжников испытает много негатива после возвращения.

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