Первый тренер Дзюбы связал невызов игрока в сборную России с хет-триком «Ростову»

Александр Шупляков, первый тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, считает, что поводом для невызова игрока в сборную России мог послужить хет-трик футболиста в ворота «Ростова».

«Артема и так бы не пригласили в сборную России. Все это связано с возрастом футболиста и его взаимоотношениями с Карпиным. Не знаю Валеру, но, похоже, он обиделся на Дзюбу за то, что тот положил трешку его «Ростову». Ха-ха! А так, Дзюба и Карпин – оба дипломаты, которые не ругаются.

Сейчас Артему стоит сконцентрироваться на матчах за «Локомотив». Скоро у него пойдет игра и он только будет прибавлять», — передает слова Шуплякова Sport24.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников».

Сборная России соберется 19 марта в Москве.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что у Дзюбы очень длинный язык для игрока сборной России.