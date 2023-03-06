Зарема Салихова уверена, что Дзюба не расстроился из-за невызова в сборную России

Зарема Салихова, жена бывшего владельца и президента московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о решении тренерского штаба сборной России не вызывать на мартовский сбор команды нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.

«Думаю, Дзюба сам не расстроился. Оставлять здоровье на поле в 35 лет, играя против Ирака и Ирана, — та еще привилегия», — передает слова Салиховой Sport24.

6 марта Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расширенный состав сборной на мартовский сбор команды, в рамках которого предполагается проведение двух товарищеских встреч.

В список был включен 41 игрок, в том числе выступающие за рубежом Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Торино».

Российский футбольный союз ранее объявил, что 23 марта в Тегеране состоится товарищеская игра между сборными Ирана и России. СМИ также сообщали о том, что 27 марта российские футболисты проведут товарищескую встречу с командой Ирака — на стадионе «Фишт» в Сочи.

Ранее Салихова отреагировала на исход матча красно-белых с екатеринбургским «Уралом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).