Ветеран ЦСКА Масалитин заявил о необходимости сослать в дубль Карраскаля и Медину

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что ему не нравится слишком большое количество легионеров в составе красно-синих, которые не впечатляют его своей игрой.

«По уму Карраскаля и Медину надо сейчас в дубль ссылать на месяц, чтобы они себя там в порядок привели, а потом возвращать в основу, когда начнут проявлять себя.

«Спартак» в первой игре вышел играть с 11 россиянами в основе. А теперь возьмем Карраскаля, Медину, Мендеса, Зделара — они просто нулевые. Они на результат вообще не влияют. Зачем нам нужны такие иностранцы?» — приводит слова Масалитина «Чемпионат.com».

Напомним, ЦСКА в первом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) после окончания зимнего перерыва потерпел выездное поражение от «Сочи» со счетом 0:2.

Подопечные Владимира Федотова после 18 туров занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. На счету ЦСКА восемь побед, пять ничьих и пять поражений.

В 19-м туре армейцы сыграют в Москве с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 12 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что игроки московского футбольного клуба ЦСКА убрались в своей раздевалке после поражения в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи» (0:2).