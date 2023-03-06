Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны сроки возвращения в строй нападающего «Локомотива» Изидора

Нападающий «Локомотива» Изидор вернется в строй к концу сезона

close
100%
Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»

Нападающему московского «Локомотива» Вильсону Изидору пока не потребуется операция, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, футболист сможет вернуться в строй к окончанию сезона-2022/23. Ранее СМИ сообщали, что игроку понадобится хирургическое вмешательство в Германии из-за проблем со связками.

За трансфер Изидора 2022 году «Локо» заплатил «Монако», по информации СМИ, €3,5 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает игрока в €5 млн.

В сезоне-2022/23 нападающий принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Во время зимнего трансферного окна Изидор мог перейти во французский «Лион», но клуб отказался от сделки по причине травмы футболиста.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года. До этого разрешение действовало до 30 июня 2022 года.

Ранее вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть