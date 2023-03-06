Стали известны сроки возвращения в строй нападающего «Локомотива» Изидора

Нападающему московского «Локомотива» Вильсону Изидору пока не потребуется операция, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, футболист сможет вернуться в строй к окончанию сезона-2022/23. Ранее СМИ сообщали, что игроку понадобится хирургическое вмешательство в Германии из-за проблем со связками.

За трансфер Изидора 2022 году «Локо» заплатил «Монако», по информации СМИ, €3,5 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает игрока в €5 млн.

В сезоне-2022/23 нападающий принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Во время зимнего трансферного окна Изидор мог перейти во французский «Лион», но клуб отказался от сделки по причине травмы футболиста.

Напомним, 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами до 30 июня 2023 года. До этого разрешение действовало до 30 июня 2022 года.

Ранее вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.