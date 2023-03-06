Канчельскис назвал безобразной работу Черчесова в сборной России

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис критично высказался о работе российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной сборной России по футболу, передает Sport24.

«Станислав Черчесов в сборной России отработал безобразно, и я никогда не буду это отрицать. Все прекрасно знают, почему был такой результат, но молчат и занимаются популизмом. Саламович исключительно клубный тренер, и это показывают его результаты с «Легией» и «Ференцварошем», — заявил Канчельскис.

Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год. На чемпионате мира — 2018, куда сборная России попала как страна-хозяйка, российские футболисты дошли до четвертьфинала турнира, одолев в четвертьфинале Испанию. В матче за полуфинал Россия проиграла будущим финалистам — Хорватии — в серии послематчевых пенальти.

Черчесов был уволен после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020, который состоялся летом 2021 года. Тогда национальная команда не смогла выйти из группы. Сейчас специалист тренирует венгерский «Ференцварош».

Ранее сообщалось, что Черчесов высказался о возможном уходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).