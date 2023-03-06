Туктамышева: жесткие диеты никогда не помогут скинуть вес

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, что жесткие диеты не помогают скинуть лишний вес, передает Sports.Ru.

«Жесткие диеты никогда тебе не помогут скинуть вес. Не гонись за идеальными цифрами на весах, а попытайся найти комфортную форму для спорта», — заявила Туктамышева.

В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав лишь в состав олимпийской сборной в качестве запасной.

Российские фигуристы не имеют права выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с весны 2022 года. Таким образом, представители России не выступили на чемпионате мира — 2022 в Монпелье, турнирах международного Гран-при и чемпионате Европы — 2023.

Ранее Туктамышева рассказала об отношениях с японскими соперницами Каори Сакамото и Майей Михарой.