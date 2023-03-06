Рауль Рианчо о Бердыеве: со временем его клуб будет на вершине чемпионата России

Бывший тренер московского «Спартака» и помощник Курбана Бердыева в казанском «Рубине» Рауль Рианчо высказался о возвращении специалиста в Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Курбан — отличный тренер, он вытянет из своих игроков максимум. Думаю, со временем команда Курбана будет на вершине чемпионата России», — сказал Рианчо.

Напомним, Бердыев зимой возглавил «Сочи». В первом официальном матче под руководством специалиста черноморский клуб обыграл московский ЦСКА (2:0).

После этой игры «Сочи» набирает 28 очков и забирается на седьмое место, опережая «Оренбург» и «Краснодар». ЦСКА остается на пятом месте.

Последние четыре встречи между командами заканчивались победой москвичей.

Ранее бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в беседе высказался об игре 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейской командой и «Сочи».