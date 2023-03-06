Экс-игрок «Локомотива» Булыкин объяснил два поражения ЦСКА

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин объяснил, с чем связаны два поражения московского ЦСКА. Армейцы проиграли ответный матч четвертьфинала Кубка России «Краснодару» (0:1) и уступили в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» (0:2).

«Я бы сказал, что нет мастерства в завершающей стадии. Моменты создаются, моменты есть, но не реализовали их и получили поражение. Даже Акинфеев не мог помочь своей команде. Я думаю, что это был недонастрой, и в ближайшее время тренер настроит ребят на интенсивный футбол и на победы», — сказал Булыкин в комментарии «Газете.Ru».

ЦСКА вышел в следующий раунд Кубка России по сумме двух матчей (3:0, 0:1) и сыграет с «Крыльями Советов». В турнирной таблице чемпионата России команда идет на пятой строчке, имея в активе 29 очков. Примечательно, что следующие две игры армейцы проведут против самарской команды — первую в рамках национального первенства, вторую в рамках Кубка.

Ранее сообщалось, что игроки московского футбольного клуба ЦСКА убрались в своей раздевалке после поражения в гостевом матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи» .