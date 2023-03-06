Слуцкий о хет-трике Дзюбы: он блестяще реализовал свои моменты

Бывший тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о хет-трике Артема Дзюбы в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«У «Ростова» тоже было несколько моментов. Но Байрамян не реализовал два момента, Голенков имел сумасшедшую возможность забить. «Ростов» их не реализовал, а Артем Дзюба блестяще это сделал», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе» на Первом канале.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Ранее форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своих задачах в команде.