Кафельников заявил, что турниры в США не обеднеют из-за отсутствия Джоковича

Российский теннисист Евгений Кафельников отреагировал на информацию о том, что серба Новака Джоковича не пустят в США, передает ТАСС

«Я не считаю, что турниры в Индиан-Уэллс и Майами обеднеют от отсутствия Джоковича. В Америке выступят другие звезды, будет на кого посмотреть», — сказал Кафельников.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 8 по 19 марта.

Напомним, что у Джоковича ранее возникали проблемы с участием в Australian Open. Серб пропустил прошлый розыгрыш турнира в 2022 году. При въезде в Австралию серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Джокович был вынужден покинуть страну и пропустить турнир.

В 2023 году он был допущен и стал победителем Australian Open, в финале переиграв Стефаноса Циципаса в финале со счетом 6:3, 7:6, 7:6 и в десятый раз в своей карьере стал чемпионом турнира.