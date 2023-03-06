Дзюба рассказал о своих задачах в «Локомотиве»

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своих задачах в команде.

«Задача в «Локомотиве», кроме забивания голов? Стать в команде «дядькой», который должен встряхивать коллектив. Помогать ребятам, немножко «напихать», где-то поддержать», — сказал Дзюба в эфире программы «На футболе» на Первом канале.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который присоединился к клубу в феврале 2023 года в статусе свободного агента.