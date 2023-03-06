Теннисист Джокович не выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович не выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщается на официальной странице турнира в США.

Стоит отметить, что Джоковичу отказали во въезде в США из-за того, что он не вакцинировался от коронавируса. Также он пропустит турнир в Майами, который пройдет с 22 марта по 2 апреля.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 8 по 19 марта.

Напомним, что у Джоковича ранее возникали проблемы с участием в Australian Open. Серб пропустил прошлый розыгрыш турнира в 2022 году. При въезде в Австралию серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Джокович был вынужден покинуть страну и пропустить турнир.

В 2023 году он был допущен и стал победителем Australian Open, в финале переиграв Стефаноса Циципаса в финале со счетом 6:3, 7:6, 7:6 и в десятый раз в своей карьере стал чемпионом турнира.

Ранее сенаторы от Флориды обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой одобрить разрешение на въезд сербской звезды тенниса Новака Джоковича.