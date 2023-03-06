Кавазашвили: мы бы заставили взять Дзюбу в сборную России

Бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о перспективах форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в сборной России, передает Metaratings.

«Мы бы все заставили Карпина взять Дзюбу в сборную, если бы у команды были официальные матчи. В футбол играют те, кто сейчас сильнее других», — сказал Кавазашвили.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников».

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что напряженные отношения Артема Дзюбы и Валерия Карпина мотивировали нападающего «Локомотива» в матче против «Ростова».