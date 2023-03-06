Теннисист Медведев вернул себе статус первой ракетки России

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг в одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на шестое место, обойдя Андрея Рублева. Теперь Медведев является первой ракеткой России. Рублев опустился с шестого места на седьмое, потеряв одну позицию.

На первом месте рейтинга идет серб Новак Джокович, вторую строчку занимает Карлос Алькарас из Испании, замыкает тройку сильнейших представитель Греции Стефанос Циципас.

4 марта в финале турнира в Дубае Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым. Поединок завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу бывшей первой ракетки мира.

Медведев выиграл третий турнир АТР подряд, одержав 14 побед кряду. После неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) он стал победителем турниров в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар). В полуфинале в Дубае он нанес поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, испытывает ли он все те же радостные эмоции, выигрывая третий турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) подряд.