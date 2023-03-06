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Соболев считает, что ничья с «Уралом» может стать для «Спартака» роковой

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РИА Новости

Нападающий «Спартака» Александр Соболев выразил мнение, что ничья с «Уралом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) может повлиять на шансы московской команды на чемпионство. Его слова передает «РБ Спорт».

«Самое главное для нас — набирать в каждой игре три очка. Не смотрю на «Зенит» и остальных, смотрю на «Спартак». Хочу стать чемпионом. Кубок взял со «Спартаком», уже говорил, что мне этого мало. Может ли ничья с «Уралом» стать роковой в чемпионате? Может. Это жизнь. Так бывает», — сказал Соболев.

Вчера «Спартак» принимал «Урал» и сыграл вничью 2:2. Дублем отметился Руслан Литвинов, по голу забили Рай Влут и Эрик Бикфалви. В концовке встречи арбитр Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота «Урала» из-за фола на голкипере екатеринбуржцев, однако игрок красно-белых не был участником нарушения.

После 18 игр РПЛ «Спартак» набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» уже восемь очков.

В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Факелом».

Ранее нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил действия арбитра Виталия Мешкова в матче против «Урала».

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Футбол. Чемпионат России
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