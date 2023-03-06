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Российский хоккеист Барбашев забил первый гол после перехода в «Вегас»

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Global Look Press

В эти минуты на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе продолжается встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс». Идет второй период. Счет 3:0 в пользу «Вегаса».

Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил свою первую шайбу за свой новый клуб после обмена из «Сент-Луис Блюз». Он проводит четвертый матч за «Голден Найтс». Барбашев уже успел отметиться тремя результативными передачами за новую команду.

Всего на счету российского форварда в нынешнем сезоне 11 шайб и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ Барбашев провел 411 встреч, в которых записал на свой счет 78 голов и 100 ассистов. В 2019 году россиянин стал обладателем Кубка Стэнли.

Недавно «Сент-Луис» покинул другой российский нападающий Владимир Тарасенко. Он перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее Барбашев впервые прокомментировал обмен из «Сент-Луис Блюз».

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Хоккей. НХЛ
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