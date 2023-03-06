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«Бешикташ» отказался от трансфера Баринова из-за нежелания «Локо» продавать его за €5 млн

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» отказался от идеи осуществить трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Бешикташ» предлагал заплатить за переход российского хавбека €5 млн, но московский клуб не хочет отпускать своего игрока за эти деньги. Отмечается, что турецкий клуб не намерен поднимать цену своего предложения и не станет подписывать Баринова.

СМИ ранее сообщали, что «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

По информации прессы, «Бешикташ» несколько раз делал предложения железнодорожникам по переходу Баринова, но каждый раз получал от московского клуба отказ.

Ранее Баринов заявил, что оставил в прошлом историю с переходом в «Бешикташ».

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