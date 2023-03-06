Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анчелотти признался, что «Реалу» будет очень сложно бороться за чемпионство в Ла Лиге

close
100%
GlobalLookPress

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал нулевую ничью с «Бетисом» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Его слова передает Bernabeu Digital.

«Понятно, что мы должны быть более эффективными. Мы потеряли скорость при переходе. Если мы возвращаем мяч, нам нравится больше владеть им, и мы должны улучшить это. У нас есть неделя, чтобы улучшить это. Борьбе за чемпионство в Ла Лиге? Это возможно. Очень сложно, но мы должны бороться до конца», — сказал Анчелотти.

В первом тайме нападающий «Реала» Карим Бензема забил мяч в ворота соперника, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено из--за фиксации игры рукой.

Таким образом, «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 53 очка. Лидером турнира является «Барселона», которая набрала 62 балла. «Бетис» находится на пятой позиции, имея в активе 41 очко.

11 марта мадридский «Реал» сыграет с «Эспаньолом». Встреча начнется в 16:00 по московскому времени. 12 марта «Бетис» в гостях проведет встречу с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» разочаровано тактикой Карло Анчелотти в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть