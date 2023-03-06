«Рома» обыграла «Ювентус» в матче 25-го тура чемпионата Италии

Закончился матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Рома» принимала «Ювентус». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч на 53-й минуте забил забил Джанлука Манчини. В самом конце матча красную карточку получил футболист «Ювентуса» Мойзе Кин.

Таким образом, «Рома» прервала победную серию «Ювентуса», которая длилась четыре матча. Римский клуб располагается на четвертом месте, имея в активе 47 очков. «Ювентус» занимает восьмую позицию, набрав 35 баллов.

Следующий матч в чемпионате Италии «Рома» сыграет с «Сассуоло». Матч пройдет 12 марта. «Ювентус» в этот же день проведет встречу с «Сампторией».

Ранее сообщалось, что четвертый судья матча чемпионата Италии «Рома» — «Кремонезе» Марко Серра оскорбил главного тренера римского клуба Жозе Моуринью во время перепалки по ходу игры.