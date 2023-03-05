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Булыкин о капитанстве Дзюбы: если Роналду куда‑то перейдет, ему что, не дадут повязку?

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил вероятность назначения нападающего Артема Дзюбы капитаном «Локомотива» на матч против «Ахмата» в отсутствие Дмитрия Баринова.

«Для капитана важно быть лидером, обладать авторитетом и опытом. Поэтому не исключаю, что и Дзюбе могут дать повязку.

Если Криштиану Роналду куда‑то перейдет, ему что, не дадут повязку? Конечно, я Дзюбу с Криштиану не сравниваю — это к тому, что есть такие опытные футболисты, которые могут прийти в любую команду и получить капитанскую повязку, даже если действующий капитан на месте», — передает слова Булыкина «Матч ТВ».

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Ранее Дмитрий Баринов назвал Артема Дзюбу лидером клубной раздевалки.

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