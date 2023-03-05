«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед», отправив в ворота соперника семь безответных мячей

Сегодня в рамках 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» дома принимал «Манчестер Юнайтед» и одержал разгромную победу со счетом 7:0.

Хозяева открыли счет перед самым перерывом. Коди Гакпо получил мяч от Робертсона в штрафной площади соперника, обыграл Варана и отправил мяч в дальний угол ворот Давида де Хеа.

После перерыва подопечные Юргена Клоппа не стали успокаиваться. На второй минуте тайма Дарвин Нуньес сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Через четыре минуты Гакпо оформил дубль, откликнувшись на прекрасную передачу Салаха. Через 15 минут уже сам египтянин отметился забитым мячом.

За 15 минут до окончания встречи Дарвин Нуньес сделал счет неприличным, оформив дубль. Следом за ним свой второй гол в матче забил Салах. За две минуты до окончания основного времени вышедший на замену Фирмино установил окончательный счет.

После этой победы команда Юргена Клопа набирает 42 очка и обгоняет «Ньюкасл» в турнирной таблице, расположилась на пятом месте в турнирной таблице.

В АПЛ по-прежнему лидирует «Арсенал». «Канониры» опережают идущего на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков. В этом туре «Арсенал» обыграл «Борнмут» 3:2, отыгравшись с 0:2.

Третье место в таблице занимает «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» 49 набранных очков.

Ранее сообщалось, что «Барселона» оторвалась от «Реала» на 10 очков в Ла Лиге, обыграв «Валенсию» вдесятером.