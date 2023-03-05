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Экс-игрок «Спартака» Быстров жестко раскритиковал Захаряна за плохую форму

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров жестко раскритиковал хавбека столичного «Динамо» Арсена Захаряна за игру в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

Эксперт заявил, что 19-летний игрок бело-голубых плохо провел тренировочные сборы перед рестартом чемпионата страны.

«Сегодня Арсен Захарян был просто мертвый. Я не знаю, чем он занимался в предсезонке, чем он занимается в свободное время.

С ним такое уже не в первый раз случается», — заявил Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что игра «Динамо» — «Крылья Советов» завершилась победой подопечных Славишы Йокановича с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на 91-й минуте забил нападающий Константин Тюкавин.

Благодаря победе «Динамо» набрало 32 очка и поднялось на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 20 очками остаются на 11-й строчке.

Ранее капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал Артема Дзюбу лидером клубной раздевалки.

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Футбол. Чемпионат России
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