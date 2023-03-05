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Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

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Личный архив Криштиану Роналду

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник отмечает, что футболист близко к сердцу принял трагедию, жертвой которой стали десятки тысяч человек и которая разрушила множество жизней. Он принял решение помочь пострадавшим, находящимся в регионах, где произошло стихийное бедствие. Он направил самолет с гуманитарной помощью, в числе предметов, которые были погружены на борт, были в том числе палатки, продукты питания, подушки и одеяла, кровати, детское питание, молоко, медикаменты. Они должны быть доставлены и в Турцию, и в Сирию.

По мнению авторов издания, этот жест со стороны Роналду может послужить примером и для других спортивных деятелей. Подчеркивается, что Криштиану всегда старается помогать людям. Так, в разгар пандемии коронавируса он пожертвовал миллион фунтов стерлингов португальским больницам. Также он выделил $165 тысяч для онкологического центра на родине. Известен случай, когда Роналду заплатил $83 тысячи за нейрохирургическую операцию для больного ребенка. Кроме того, футболист неоднократно рассказывал, почему на его теле нет ни одной татуировки: он регулярно выступает в качестве донора крови.

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6, которые привели к масштабным разрушениям. Жертвами катастрофы стали свыше 45 тыс. человек. Афтершоки от турецкого землетрясения раздались в Сирии, Иране и ряде других близрасположенных странах.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе Роналду из клуба.

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